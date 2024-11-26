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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    16 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    15 комментариев
    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня

    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

    24 ноября 2024, 06:51 • Новости дня
    Банкоматы в Китае перестали выдавать наличные с карт Газпромбанка

    Банкоматы крупнейших банков Китая не выдали наличные с карт Union Pay Газпромбанка

    Tекст: Максим Попов

    Банкоматы Bank of China и ICBC прекратили выдачу наличных с карт Газпромбанка Union Pay, информируя о сбое транзакции.

    Как отмечает РИА «Новости», банкоматы крупнейших банков Китая, таких как Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком. При попытке совершить снятие средств на экранах устройств отображаются сообщения о неудачной транзакции.

    В частности, банкоматы Bank of China показывают «сбой транзакции», а ICBC сообщает, что «банк-эмитент не может обработать транзакцию».

    Напомним, в четверг США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В результате, Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт Union Pay за границей. Одновременно с этим стало известно, что карты перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда.

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    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 22:41 • Новости дня
    WP сообщила о рукоприкладстве в переходной команде Трампа

    Представитель переходной команды Трампа оттолкнул коллегу локтем на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Максим Попов

    Конфликты и разногласия в переходной команде Дональда Трампа обострились до уровня ругани и рукоприкладства, сообщила The Washington Post, обратив внимание на инцидент между Говардом Латником и Борисом Эпштейном в резиденции Мар-а-Лаго.

    По информации издания, Латник, выдвинутый на пост министра торговли, не пустил на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который ответил агрессивно и оттолкнул Латника локтем, передает ТАСС.

    Обозреватели отметили, что в команде Трампа подобные инциденты не считаются чем-то из ряда вон выходящим и быстро забываются. Разногласия в команде часто приводят к перебранкам и переходу на личности. Например, предприниматель Илон Маск недавно вступил в словесную перепалку с Эпштейном на одной из встреч в Мар-а-Лаго, пишет газета.

    Накануне издание Financial Times сообщило, что планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО.

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    24 ноября 2024, 00:10 • Новости дня
    Россия назвала всеобъемлющим готовящийся договор с Ираном

    Россия и Иран заключат договор о сотрудничестве, включая оборону и безопасность

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Руденко подчеркнул, что документ будет охватывать практически все актуальные и перспективные сферы сотрудничества, включая оборону и безопасность. По его словам, детали пока раскрывать рано, но документ будет отвечать современным вызовам и требованиям, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что аналогичные положения уже содержались в документе 2001 года, но за прошедшие два десятилетия характер взаимодействия заметно изменился. Он добавил: «Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности».

    Напомним, накануне Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    24 ноября 2024, 06:07 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла массированные удары по позициям Израиля

    «Хезболла» нанесла 34 удара по позициям израильской армии на севере Израиля и юге Ливана

    Tекст: Максим Попов

    «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava, говорится в сообщении.

    Как передает ТАСС, ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о массированных ударах по израильским армейским позициям. Отмечается, что  бойцы группы провели в субботу 34 операции на севере Израиля и юге Ливана.

    В ходе атак использовалась беспилотная авиация. В населенных пунктах Шамаа и Эль-Баяда, расположенных на ливанской территории, ракетным обстрелом были уничтожены два израильских танка Merkava.

    Как утверждают представители движения, в результате обстрелов среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.

    До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


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    24 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежавшей израильской военной разведке, находящейся в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба организации.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится: «Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы».

    Это уже третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы. В другом заявлении «Хезболлы» сообщается о нападении с помощью беспилотников на штаб операций израильской армии в поселении Митула, расположенном близь ливанской границы. Также в городе Акко был нанесен ракетный удар по военной базе Шарага.

    В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые совершали удары по ливанским поселениям. По данным шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около десяти мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.

    Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.

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    23 ноября 2024, 15:29 • Новости дня
    В Абхазии предложили тестировать валюту Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба предложил протестировать в республике единую валюту Союзного государства России и Белоруссии, видя в этом возможность формализовать ее финансовую роль.

    По его словам, Абхазия в данный момент использует российский рубль, но ее финансовая система не интегрирована формально в систему России. Оппозиционер считает, что это необходимо формализовать для более эффективного взаимодействия, передает РБК.

    «Один из камней преткновения – это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей песочницей, где можно протестировать эту историю», – сказал Ардзинба.

    Он подчеркнул, что эксперимент с валютой позволит определить финансовую роль Абхазии в Союзном государстве. Пока что Республика формально не имеет определенного статуса в этом объединении, однако такие шаги могут изменить статус-кво.

    Ранее Ардзинба отмечал, что Абхазия положительно настроена к Москве благодаря президенту России Владимиру Путину. Он заявляет, что отношения между Абхазией и Россией должны развиваться динамично и взаимовыгодно, что может послужить основой для проведения подобных финансовых экспериментов.

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    25 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине

    Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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    25 ноября 2024, 07:03 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа уволить 15 тыс. трансгендеров из армии США

    Times: Трамп уволит 15 тыс. трансгендеров из армии США после возвращения в Белый дом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Избранный президент США Трамп намерен демобилизовать трансгендеров, чья численность оценивается в 15 тыс. человек, из армии согласно новому указу, который может быть подписан 20 января.

    Как сообщает Times, Дональд Трамп, избранный президент США, намерен подписать указ о демобилизации всех военных-трансгендеров при возвращении в Белый дом 20 января. По данным источников военной сферы, увольнение затронет около 15 тыс. человек, и их демобилизуют по состоянию здоровья, что будет означать непригодность к службе, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванный источник, который отметил, что армия США в настоящее время испытывает трудности с набором новобранцев. В этой ситуации увольнение трансгендеров может усугубить кадровые проблемы. Источник подчеркнул, что только корпус морской пехоты справляется с текущими показателями набора, а среди трансгендеров есть те, кто занимает высокие должности.

    Кроме того, согласно данным газеты, нововведение Трампа будет препятствовать трансгендерам поступать на военную службу в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставной «морской котик» из США Крис Бек заявил, что смена пола «разрушила его жизнь», и призвал американцев «проснуться». Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной под именем Майкл Джон Сирилло, была зачислена в Вооруженные силы Украины. В Пентагоне поддержали службу трансгендеров в армии США.

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    23 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    Сирийские войска предотвратили диверсию в Идлибе

    Сирийские войска предотвратили проникновение диверсантов в провинции Идлиб

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе. Двое военнослужащих получили ранения из-за обстрела со стороны террористов, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк .

     Вместе с тем Игнасюк сообщил, что за последние сутки было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских вооруженных сил со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (организации, запрещенные на территории России. В результате одного из обстрелов, произведенного из автоматического гранатомета АГС-17, двое сирийских военнослужащих получили ранения, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Израиль атаковал управляемыми ракетами погранпереход на границе Сирии и Ливана.

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    24 ноября 2024, 03:45 • Новости дня
    Полицейские оцепили район у здания посольства Израиля в Аммане после стрельбы

    Reuters: В Аммане произошла стрельба у израильского посольства, полиция оцепила район

    Tекст: Максим Попов

    В столице Иордании Аммане произошла стрельба у посольства Израиля, район оцеплен полицией, сообщило Reuters.

    Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба. Как отметили очевидцы, после случившегося полиция быстро оцепила район, чтобы обеспечить контроль над ситуацией и предотвратить дальнейшие возможные угрозы, передает РИА «Новости».

    На место происшествия оперативно прибыли медицинские службы. Власти предпринимают все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности.

    Позднее стало известно, что силы безопасности Иордании застрелили человека, открывшего огонь по охранникам возле израильского посольства в Аммане.

    Ранее сообщалось,что Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран. В числе стран, получивших предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар.

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    24 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    МИД обвинил США в использовании Тайваня для провокации Китая

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о провокационной роли США в Азии через использование Тайваня, что угрожает серьезным кризисом в регионе.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС обвинил США в использовании Тайваня для провокации серьезного кризиса в Азии. Он подчеркнул, что вопрос Тайваня является исключительной компетенцией Китая, однако Вашингтон, нарушая принцип «одного Китая», укрепляет военно-политические связи с Тайбэем и наращивает поставки вооружений.

    По мнению Руденко, цель США – спровоцировать Китай и создать кризис в Азии в угоду своим корыстным интересам. Он добавил, что западные государства продолжают разрушать системы инклюзивного многостороннего сотрудничества в регионе, что может привести к серьезному конфликту.

    Руденко отметил, что предпосылки для возможного раскола региона особенно активно создавались западными странами в последние два года. Это, по его словам, может поставить регион на грань крупного конфликта.

    Напомним, на этой недели Пекин отклонил предложение США о встрече министров обороны из-за недавней продажи оружия Тайваню, объясняя это недовольством действиями Вашингтона.

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    23 ноября 2024, 12:41 • Новости дня
    В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

    Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит краха Украины, учитывая поддержку России со стороны КНДР и Ирана.

    По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

    Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

    По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

    Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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