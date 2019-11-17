В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.

Economic Times пишет, что способность длительного барражирования французских самолетов в 1,5 раза превышает показатель Су-30МКИ.

Кроме того, указывается, что дальность полета Rafale – от 780 до 1 тыс. 55 км, а у Су-30МКИ она составляет 400–550 км.

Французские истребители могут совершать пять боевых полетов за день, а российские – три, пишет издание.

При этом Economic Times признает, что Rafale гораздо дороже, чем Су-30МКИ.

Напомним, контракт на поставку 36 Rafale был заключен между Индией и Францией в сентябре 2016 года.

В октябре Франция передала Индии первый из 36 заказанных у нее истребителей.

При этом из-за стоимости французских самолетов и их обслуживания Индии пришлось купить существенно меньше истребителей, чем планировалось. Индия решила не дозаказывать Rafale.

В 2019 году стало известно, что Россия получила от Индии заявку на покупку 21 истребителя МиГ-29.