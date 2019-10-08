Франция передала Индии первый истребитель Rafale

Франция отправила Индии первый из 36 заказанных у нее истребителей Rafale, сообщают СМИ.

Церемония передачи прошла в штаб-квартире производителя истребителей Dassault Aviation недалеко от Бордо, передает ТАСС.

На ней присутствовали министры обороны стран Флоранс Парли и Раджнатх Сингх. Индийский глава минобороны назвал событие «историческим днем для Вооруженных сил Индии».

Он также совершил полет на Rafale в качестве пассажира.

Контракт на поставку истребителей между странами был подписан в сентябре 2016 года, из-за повышения стоимости Индия ограничила закупку 36 самолетами. Поставка должна завершиться к 2022 году.

Источник в системе военно-технического сотрудничества России и Индии рассказывал, что индийским ВВС не хватает истребителей этого класса на фоне возможных проблем с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью.