Индия решила закупить у России новые истребители МиГ-29

Россия получила от Индии заявку на покупку 21 истребителя МиГ-29, сейчас обсуждаются условия поставки, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

«Заявка есть, сейчас обсуждаются условия», – передает слова источника РИА «Новости».

По его словам, Индии может не хватать самолетов этого класса в связи с возможными проблемами с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью.

Россия уже поставляла Индии эти самолеты. В 2016 году завершились поставки корабельных истребителей МиГ-29К/Куб для ВМС Индии. Перед этим сообщалось, что Индия решила заменить российскими МиГ-29К британские самолеты Sea Harrier.

Индия эксплуатирует российские самолеты МиГ-21 и МиГ-29, Су-30МКИ, Ил-76, Ил-78.