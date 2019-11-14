Помпео обсудил с главой МИД Дании расширение сотрудничества в Арктике

Госсекретарь США Майк Помпео провел в Вашингтоне встречу с главой МИД Дании Еппе Куфудом, в ходе которой стороны «обсудили важность расширения сотрудничества в области безопасности в Арктике», сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Помимо темы «расширения сотрудничества в области безопасности в Арктике», Помпео и Куфуд также обсудили «[возможность] открытия консульства Соединенных Штатов в Гренландии», передает ТАСС.

Напомним, в середине августа стало известно, что в американской администрации обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Дональд Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке территории. Тогда же стала известна предложенная Дании за остров сумма. В Конгрессе оценили значение Гренландии для стратегических интересов США.

Власти Дании в свою очередь заявили, что остров не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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