В Одессе выгрузили первую партию нефти из Ливии

Первую партию сырой нефти из Ливии выгрузили в порту Одессы, сообщила пресс-служба порта.

Нефть доставил на Украину танкер Prometheus Energy, передает РИА «Новости».

«По информации главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», судно доставило из ливийского порта Эз-Завия 81 282 тонны «черного золота». Обработка танкера у причала 2Н заняла 41 час при нормативе 38 часов», – сообщила пресс-служба порта.

Перегрузка нефти в береговые емкости началась 9 ноября. Заместитель главного диспетчера порта Вячеслав Лавренюк сообщил, что в ноябре ожидается прибытие еще одного большегрузного танкера – с азербайджанской нефтью.

В Администрации морских портов Украины заявили, что в последние 20 лет в нефтегавани Одессы перегружалась транзитная и импортная нефть из России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и США.

«Ливия стала девятой в этом списке, а танкер Prometheus Energy доставил на украинский рынок первую партию сырья из этой страны», – сообщила пресс-служба порта.

Напомним, 18 апреля Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва и Минск оставили Украину без топлива.

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