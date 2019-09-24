Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет.

Украинский «Нафтогаз» впервые начал импорт дизельного топлива производства белорусского Мозырского НПЗ. Компания решила заняться трейдингом – перепродажей белорусского дизеля на украинском рынке, где сейчас наблюдается дефицит этого вида нефтепродукта.

Однако даже эти действия «Нафтогаза» не избавят Украину от дефицита дизеля, который активно использует грузовой, сельскохозяйственный и военный транспорт. Так, украинская консалтинговая компания «А-95» оценивает дефицит дизельного топлива в сентябре в 60 тыс. тонн, это 10% от ожидаемого объема потребления на Украине, сообщил директор «А-95» Сергей Куюн. Тогда как «Нафтогаз» поставит на украинский рынок только половину необходимого объема – 30 тыс. тонн дизтоплива из Белоруссии. Несомненно, это позитивно скажется на рынке, однако не решит полностью все проблемы.

«Нафтогаз» никогда раньше не импортировал готовое дизтопливо, но покупал сырье для переработки на своих мощностях. Компания сама производит около 10 тыс. тонн дизеля в месяц, половина которого идет на собственные нужды. Теперь же украинская компания решила подзаработать на перепродаже белорусского топлива в тяжелое для страны время.

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топлива из-за собственной безалаберности и деструктивной политики.

Если начать с самого начала, то Украина собственными руками убила собственную нефтеперерабатывающую промышленность. Она могла пойти по пути Белоруссии, которая вообще не имеет никакой собственной нефти (Украина же сама добывает нефть, хоть и немного – 1,5–2 млн тонн). Минск, конечно, импортирует сырую нефть, но покупает ее у России с большим дисконтом. В итоге Белоруссия не только сохранила свою нефтепереработку, она ее развивает дальше и модернизирует НПЗ. Страна сама обеспечивает себя недорогими нефтепродуктами, да еще и неплохо зарабатывает на перепродаже нефтепродуктов в третьи страны, в частности на Украину.

Свое наследство после развала советского союза в виде аж шести НПЗ способных переработать более 42 млн тонн нефти Украина просто-напросто разбазарила. Ряд НПЗ был остановлен еще в 2007 году, а часть – после событий 2014–2015 годов, когда новая власть снова ударила по промышленности.

В итоге из шести НПЗ, которые находятся на Украине, работает только один – самый мощный Кременчугский НПЗ, оказавшийся под контролем группы «Приват» Игоря Коломойского.

Однако без российской нефти объемы переработки здесь оставляли желать лучшего все эти годы – порядка 2 млн тонн при мощности в 18 млн тонн. Сейчас НПЗ, правда, рапортует о росте переработке с сентября этого года до 255 тыс. тонн – на 30% по сравнению с летними месяцами, а потом обещают увеличить переработку даже до 300 тыс. тонн в месяц. Однако даже если НПЗ сможет перерабатывать столько каждый месяц, за год общая переработка не превысит 3–3,5 млн тонн, что по-прежнему далеко от проектных мощностей.

Более того, нефть для НПЗ планируют закупать в Азербайджане и в США, и везти ее танкерами по морю. А это означает риски недопоставок – раз, и дороговизну сырья – два. Поэтому рассчитывать на снижение цен на нефтепродукты украинцам не приходится.

В итоге вместо избавления от зависимости от российской нефти, Украина получила жесточайшую зависимость от импортных нефтепродуктов. Причем целых 45% дизельного топлива Украина закупала до недавнего времени у России. И как только Россия с 1 июня ввела ограничения на закупку Украиной российских нефтепродуктов, сразу начались проблемы.

Самое удивительное, что мера со стороны России не так сильно сказалась на украинском рынке. Тогда как последовавшее со стороны Украины ответное решение стало роковым. С 1 августа Украина ввела спецпошлины на большинство товаров российского происхождения, в том числе на поставку дизельного топлива по трубопроводу. В итоге поставки дизеля из России к концу августа упали вдвое, потому что доставлять дизель по трубе стало слишком дорого. Теперь российские поставки покрывают только 20% украинского рынка вместо 45% ранее. Более того, с 1 октября эта спецпошлина вырастет с 3,75% до 4%.

Наконец, третья причина дефицита дизтоплива на Украине – это уход на ремонт белорусских НПЗ как минимум на сентябрь – октябрь. Киев рассчитывал, что заменит российское топливо белорусским. Однако Минск заранее предупредил, что вынужден будет снизить поставки дизтоплива осенью в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ и разгаром сельхозработ в самой Белоруссии.

Ситуация с дизтопливом на Украине серьезная. По словам Куюна, прошлой осенью на Украине отмечался вдвое меньший дефицит, чем сейчас, и это привело к взлету оптовых цен и тихой панике. «Все это уже есть сегодня. Сравнение динамики мировых и оптовых цен в Украине показывает, что спред между ними в сентябре резко вырос, что указывает на рост «ажиотажной» составляющей. Что будет в октябре с рынком украинских нефтепродуктов, сказать никто не берется», – говорит украинский эксперт.

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По его словам, белорусские НПЗ быстро из ремонтов не выходят, поэтому стоит задача обеспечить баланс как в октябре, так и в ноябре. Единственный реальный способ, по его мнению, это импорт дизтоплива из России по нефтепродуктопроводу. «Внутренние цены уже с лихвой позволяют импортировать даже с учетом пошлины. Но если в августе покупать из трубы не хотел рынок, то теперь не может или не хочет продавать поставщик. Дешевые объемы, которые до августа качали в Новоград-Волынский, ушли на другие экспортные направления. С учетом предполагаемого острого дефицита дизтоплива на октябрь открывается хорошее окно, но, по имеющимся данным, ресурсодержатели заинтересованы в долгосрочных контрактах», – объясняет Куюн.

Вернуть российского поставщика дизеля в трубу могут только долгосрочные контракты, на что украинский покупатель идти не готов. Поэтому остается только отменить введенные Украиной пошлины на трубопроводные поставки дизтоплива, считает эксперт. Тогда рынок быстро наполнился бы необходимым топливом. Однако пойдет ли на это украинское правительство – большой вопрос. Причем это решение лежит не в экономической, а политической плоскости. Ведь тем самым Киеву придется признать свою зависимость от импорта российских нефтепродуктов, которая и так была очевидна многим, но замалчивалась в публичном пространстве.