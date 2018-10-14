Дешевый бензин из России для Украины дороже любой войны

Украина подтвердила огромную зависимость от российских нефтепродуктов. Топливо поставляется не только напрямую из России, но и через соседнюю Белоруссию, которая зарабатывает на обработке сырой нефти. В последнее время Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию, однако на Украине дефицита по-прежнему не испытывают: поставки только увеличиваются. За счет чего это происходит?

Украина продолжает закупать российские нефтепродукты через Белоруссию. Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, у Украины «нефти нет» и «нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти».

«Но нам это выгодно. У нас альтернатива какая – закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?» – задался вопросом Тука. ­­

Покупка российских нефтепродуктов, по оценке экономистов, позволяет экономить Украине около 20%. В то же время цена на топливо на бензоколонках выше, чем в России. Литр АИ-95 на Украине стоит в среднем 28 гривен, то есть около 66 рублей за литр. На Россию приходится почти 65% импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок стало бы непоправимым ударом для украинского рынка.

Несколько украинских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остановились в 2007 году, а часть – после событий 2014–2015 годов, когда смена власти в стране и волнения нанесли существенный урон промышленности и экономике в целом. Из шести НПЗ действует только один. Собственная добыча нефти оставляет около 2 млн тонн в год. Это не покрывает огромные потребности страны.

Минск практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные в Москве, перепродает Киеву. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на критику по поводу того, что Минск поставляет Украине топливо, которое в дальнейшем используется вооруженными силами этой страны в ходе конфликта в Донбассе.

«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем [украинские] танки дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Там же все дизельное топливо российское! И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок – бензинов и дизельного топлива – на Украину», – заявил Лукашенко.

Глава государства посетовал, что поставки топлива из Белоруссии снижаются, потому что «нас просто выталкивают с украинского рынка». В октябре прошлого года Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны.

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В ноябре эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял , что прекращение поставок российских нефтепродуктов на Украину станет катастрофическим ударом для украинского рынка, спровоцировав топливный коллапс.

Однако эти поставки не прекращаются, а только увеличиваются. Об этом говорит статистика. Согласно официальным данным, в 2018 году больше всего нефтепродуктов поступило из Белоруссии (38% от всего импорта) на сумму более 2 млрд долларов. На втором месте поставки напрямую из России на сумму около 2 млрд долларов. Также существуют небольшие поставки из Литвы. В 2017 году из Белоруссии было поставлено нефтепродуктов на 1,8 млрд, а из России – на 1 млрд долларов. Таким образом, поставки напрямую из России увеличились вдвое, однако Тука умалчивает об этом и говорит исключительно о поставках из Белоруссии.

Как пояснил гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, «был момент, когда мы брали нефтепродукты в основном из Белоруссии, но с середины 2018 года начали брать эти продукты и из России». «Это связано с тем, что на территории Украины работает несколько нефтяных компаний, принадлежащих российским олигархам», – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

Экономист добавил, что информации о возможных секретных договоренностях между президентами обеих стран Владимиром Путиным и Петром Порошенко нет, но судя по успешному развитию этих нефтяных компаний,

«скорее всего власти в курсе и они все это понимают». «Так что война войной, а деньги отдельно», –

подчеркнул экономист.

По его словам, получение Украиной нефтепродуктов из России ни для кого не тайна. Ситуацию он объяснил тем, что «без импорта этих продуктов сложно». Если 50% потребностей в дизельном топливе страна может обеспечить своими силами, то бензин – практически целиком импортируется. «И на сегодняшний момент, хотим мы того или нет, бензин покупаем и будем покупать», – констатирует Охрименко.

Экономист пояснил, что сырую нефть Украина покупает в основном у Азербайджана, «причем объемы растут». Они оставляют 95% от общего объема, еще 3% поставляет Иран и Алжир.

Ситуацию, при которой Украина полностью отказалась бы от ввоза нефтепродуктов из России и Белоруссии в пользу самостоятельной обработки азербайджанской и иранской нефти эксперт считает невозможной даже теоретически. Для этого пришлось бы начать со строительства нефтепровода из Азербайджана на Украину. Сейчас эти поставки осуществляются танкерными перевозками по Черному морю.

К тому же потребуется строительство нефтеперерабатывающего завода. Сейчас страна не обладает полнофункциональным циклом обработки нефти марки Brent. Но подобные инвестиции вряд ли оправданы, когда бензин можно покупать в соседней стране. В связи с этим эксперт прогнозирует, что поставки нефтепродуктов из России продолжат расти, хотя сами украинские власти «стараются лишний раз об этом не упоминать».