Лукашенко обвинил Россию в «заправке украинских танков»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на критику по поводу того, что белорусская сторона поставляет Украине топливо, которое в дальнейшем используется вооруженными силами этой страны в ходе конфликта в Донбассе.

«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем [украинские] танки дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. (…) Там же все дизельное топливо российское! И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок – бензинов и дизельного топлива – на Украину», – приводит его слова БелТА.

Объемы топлива, которое поставляется на Украину из Белоруссии, напротив, снижаются, подчеркнул Лукашенко. «Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям», – посетовал глава Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко заявил, что санкционная продукция с Украины в Россию поставляется через Белоруссию в «мизерных объемах». По его словам, в данном случае речь идет о смыкании российских и украинских поставщиков «при покровительстве таможни и других российских служб». «Белорусами и не пахнет там», – заявил он.

В ноябре эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заяявлял, что прекращение поставок российских нефтепродуктов на Украину станет катастрофическим ударом для украинского рынка, спровоцировав топливный коллапс.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о серых схемах, благодаря которым Белоруссия зарабатывала на перепродаже российских нефтепродуктов.