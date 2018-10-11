На Украине испугались прекращения поставок российских нефтепродуктов

Эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что прекращение поставок российских нефтепродуктов на Украину станет катастрофическим ударом для украинского рынка, спровоцировав топливный коллапс.

По словам Корольчука, на Россию приходится почти 60% импортируемого Украиной топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для украинского рынка, передает РИА «Новости».

«Если действительно Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется», – заявил эксперт в интервью порталу «Обозреватель».

Корольчук отметил, что похожая ситуация уже возникала в связи с сокращением поставок топлива из России и Белоруссии, после чего на Украине росли цены на бензин.

«Мы просто не успеем быстро переориентироваться, и для нас это обычно будет коллапсом на рынке нефтепродуктов. На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом», – предупредил эксперт.

При этом Россия, по мнению Корольчука, не заинтересована в прекращении поставок топлива на Украину, так как для нее это будет потерей доходов.

Напомним, в октябре Россия отказала Белоруссии в поставках нефтепродуктов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о серых схемах, благодаря которым Белоруссия зарабатывала на перепродаже российских нефтепродуктов.