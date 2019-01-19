Украинский министр объяснил закупку Киевом российской нефти через Белоруссию

Киев покупает российскую нефть у Белоруссии, так как европейское топливо слишком дорогое, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Тука заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Киеву приходится закупать топливо у Белоруссии, «которая (...) вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», передает РИА «Новости».

«У нас альтернатива какая – закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?», – добавил он.

Отметим, что в октябре 2018 года Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны.

Минск практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные в Москве, перепродает Киеву. Это стало одной из причин резкого скачка фактических цен на топливо на Украине: по подсчетам специалистов, в некоторых регионах страны – до 22,7%.

Также в октябре сообщалось, что на Украине решили создать резерв нефти.