На Украине решили создать резерв нефти

Глава государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук сообщил о разработке законопроекта о создании стратегического запаса нефти и нефтепродуктов.

«Впервые в Украине будет предложен законопроект про минимальные запасы нефти и нефтепродукты. Этот законопроект писался в течение последних пяти месяцев. На сегодня он находится на согласовании в Энергетическом сообществе и движется при поддержке представительства ЕС в Украине», – цитирует УНН Мосийчука.

Глава госрезерва отметил, что закон позволит выполнить обязательства Украины перед Энергетическим сообществом по созданию 90-дневного стратегического запаса нефти и нефтепродуктов на случай ЧС.

Запасы будут в основном храниться на предприятиях госрезерва – в объеме 70%, часть запасов отдадут в частный сектор (30%). По его словам, для работы с запасами ведомство планирует создать отдельное агентство с независимым наблюдательным советом.

Мосийчук отметил, что запас составит 2 млн тонн нефти на сумму 2,5 млрд долларов. Часть этих средств ожидается покрыть «за счет кредитных ресурсов ЕС».

По его словам, 100% участников рынка поддержали предложение о нефтяном резерве.

Мосийчук также добавил, что госрезерв «вместе с европейскими коллегами» работает над тем, чтобы «предотвратить поднятие цен» на горючее для конечного потребителя. Дополнительные расходы на создание резерва компенсируют за счет перераспределения акцизного сбора.

Ранее депутат Верховной рады, глава партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что Украина якобы располагает «колоссальными» запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.