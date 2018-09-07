На Украине похвастались «колоссальными» запасами газа

Депутат Верховной рады, глава партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что Украина якобы располагает «колоссальными» запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.

По версии депутата Рады, «Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одни из самых больших в мире», передает РИА «Новости».

По словам Таруты, Украине «нужно 5-7 млрд инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат (стране – прим. ВЗГЛЯД) независимость по импорту», что, в свою очередь, позволит снизить цены на голубое топливо.

«Это можно сделать за пять лет», – заявил политик в эфире телеканала NewsOne, выразив мнение, что за десять лет Украина якобы сможет начать экспортировать огромные объемы голубого топлива.

«Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность», – считает украинский парламентарий.