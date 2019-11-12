СПЧ рассмотрит обвинения фигурантам дела о массовых беспорядках

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотрит обстоятельства протестных акций и материалы, связанные с уголовными делами в отношении некоторых участников этих акций.

«Как и обещал, я уже познакомился с деталями обвинений, предъявленных некоторым фигурантам дела о массовых беспорядках, посмотрел материалы, кого и в чем обвиняют. У меня уже есть определенная собственная позиция по некоторым обвинениям», – заявил председатель Совета Валерий Фадеев, сообщается на сайте СПЧ.

Он отметил, что уже обсудил эти вопросы с некоторыми членами СПЧ.

«Считаю необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, где мы вместе рассмотрим материалы и оценим соразмерность обвинений содеянному. К участию в заседании отдельно пригласим наших лучших правоведов, входящих в состав Совета», – добавил Фадеев.

Заседание комиссии назначено на 13 ноября.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.