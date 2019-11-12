У Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу

Во время съемок новогоднего шоу у артиста и продюсера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщили украинские СМИ.

Как пишет издание «Украина.ру», во время съемок новогоднего шоу исполнитель резко побледнел. После окончания съемок Данилко несколько часов не покидал гримерку.

По словам представителя певца, он перенес блокаду сердца, из-за которой нарушается сердечный ритм, передает РИА «Новости».

«Чтобы нормализовать состояние, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше», – сообщило издание.

Ранее Данилко заявлял, что возможно примет участие в конкурсе в качестве представителя Украины после скандала на национальном отборе. Однако в итоге Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве. Россию в этом году будет представлять Сергей Лазарев, ранее он назвал своего главного соперника.

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