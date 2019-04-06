Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле, сказал, кого считает своим главным соперником.

«Главный мой соперник – это я сам в 2016 году», – сказал Лазарев в интервью телеканалу «Звезда».

Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» в 2019 году с песней «Scream» («Крик»). Артист принимал участие в этом конкурсе в 2016 году; тогда он занял третье место.

СМИ отмечали, что Россия оказалась в числе фаворитов конкурса, сразу как только стало известно, что нашу страну представит Лазарев.