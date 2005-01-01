Назван главный претендент на победу на «Евровидении»

Испанские СМИ составили рейтинг претендентов, которые имеют наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году.

По мнению газеты El Periodico, наиболее вероятным победителем в этом году является голландский исполнитель Дункан Лоуренс, который готовится исполнить песню «Arcade». Составители рейтинга отмечают, что он с легкостью прошел национальный отбор, и на этом этапе его ставили в один ряд с такими всемирно известными исполнителями, как Coldplay и Адель, передает РИА «Новости».

По версии издания, чуть меньшие шансы на победу у шведского исполнителя Джона Людвика. Он исполнит песню «Too late for love». Газета напоминает, что Швеция всегда славилась своими исполнителями и последние пять лет не покидала десятку лидеров конкурса.

Российский певец Сергей Лазарев, по мнению авторов статьи, находится на третьей строчке в списке претендентов на победу. Отмечается, что Россия стала одним из претендентов на успех сразу после выбора Лазарева своим представителем.

El Periodico также призывает обратить внимание на швейцарского исполнителя Луку Хенни с танцевальной композицией «She got me».

А вот Мики Нуньес, который представляет Испанию, по мнению составителей рейтинга, может стать темной лошадкой конкурса.

Напомним, лирическая композиция «Scream» («Крик»), исполненная Лазаревым под аккомпанемент Московского симфонического оркестра, была представлена 9 марта. За первые сутки клип на эту песню на YouTube набрал свыше 2 млн просмотров, а к настоящему времени – свыше 3,8 млн просмотров.