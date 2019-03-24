Лазарев назвал главный вывод из участия в «Евровидении» в 2016 году

Певец Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», ответил на вопрос о том, какой бы совет дал самому себе в 2016 году, когда он также участвовал в этом конкурсе.

Отвечая на вопрос о том, «что Сергей из 2016-го мог бы посоветовать себе же в 2019 году?», певец пошутил: «Не следует обращать внимание на букмекеров». Он также отметил, что не следует обращать внимания на то, что говорят окружающие.

«Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: «Ты победитель – это точно на сто процентов», – и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав», – сказал он в интервью, опубликованном на YouTube-канале конкурса.

Артист отметил также, что в композиции, с которой он выступит в этом году, заложены иные чувства, нежели в той, с которой он выступал три года назад. Лазарев выразил надежду, что зрители смогут понять значение песни и выступления в целом, передает РИА «Новости».

Напомним, лирическая композиция «Scream» («Крик»), исполненная Лазаревым под аккомпанемент Московского симфонического оркестра, была представлена 9 марта. За первые сутки клип на эту песню на YouTube набрал свыше 2 млн просмотров, а к настоящему времени – почти 4,3 млн просмотров.

СМИ отмечали, что Россия оказалась в числе фаворитов конкурса, сразу как только стало известно, что нашу страну представит Лазарев.