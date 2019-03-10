Клип Лазарева к «Евровидению» набрал более 2 млн просмотров

Видеоклип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Израиле, за сутки набрал свыше 2 млн просмотров.

Клип опубликован на YouTube-канале исполнителя.

«2 млн просмотров в YouTube за первые 24 часа и пиковые позиции в iTunes в некоторых странах. Только что песня стала доступна также в странах Скандинавии. Так что ждем новые чарты из других стран», – написал Лазарев в Instagram, поблагодарив поклонников за интерес к композиции.

Лирическая композиция Scream, исполненная Лазаревым под аккомпанемент Московского симфонического оркестра, стала доступна для прослушивания и скачивания на цифровых платформах вечером 9 марта. Одновременно клип на песню, снятый режиссером Константином Черепковым, был опубликован на YouTube.

Продюсером выступления Лазарева на «Евровидении» стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова – американка Шарон Вон.