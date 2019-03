Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Певец Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой он поедет на «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.

Песню сочинил другой артист Филипп Киркоров вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом, передает РИА «Новости».

Лазарев представит Россию на конкурсе, который будет проходить в Израиле с 14 по 18 мая. Лазарев примет участие в конкурсе во второй раз, в 2015 году он занял третье место с песней You're The Only One.

Ранее на сайте фансообщества Eurovisionworld.com был опубликован рейтинг участников «Евровидения-2019», учитывающий ставки букмекерских контор; лидером стал Лазарев.