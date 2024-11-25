«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.2 комментария
Спецслужбы Казахстана пресекли теракт в колонии
Сотрудники КНБ Казахстана задержали десять сторонников радикальной идеологии, готовивших теракт в колонии
Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого, готовившего теракт в колонии, а также его подельников, участвовавших в пропаганде терроризма.
Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из колоний страны, а также его подельников, сообщает ТАСС.
Операцию по задержанию проводили совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области, уточнили в пресс-службе КНБ. Деятельность десяти сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу.
По предварительным данным, один из подозреваемых планировал теракт в условиях заключения, тогда как остальные участвовали в пропаганде терроризма и вербовке. Во время обысков по местам отбывания наказания изъяты холодное оружие, смартфоны и другие вещественные доказательства. Один из задержанных ранее осужден за экстремизм, а остальные отбывают наказание за различные преступления, включая убийство, разбои и кражи. В Алматы задержан еще один подозреваемый, находившийся на пробационном контроле.
В отношении всех фигурнатов ведутся досудебные расследования по ряду статей Уголовного кодекса Казахстана, таких как «Акт терроризма», «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» и «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Комитет нацбезопасности Казахстана задержал в городе Актау местного жителя, подозреваемого в подготовке террористического акта.