В Казахстане задержан подозреваемый в подготовке теракта

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что во время обыска по месту его проживания были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами, а также другие вещественные доказательства, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, задержанный ранее был судим за убийство.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в Дагестане во время КТО задержали троих членов бандгруппы, планировавших теракты. Позже стало известно, что двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии.