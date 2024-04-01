Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В Казахстане задержан подозреваемый в подготовке теракта
В городе Актау Комитетом нацбезопасности Казахстана был задержан местный житель, подозреваемый в подготовке террористического акта, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что во время обыска по месту его проживания были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами, а также другие вещественные доказательства, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, задержанный ранее был судим за убийство.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее в Дагестане во время КТО задержали троих членов бандгруппы, планировавших теракты. Позже стало известно, что двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии.