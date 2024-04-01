«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.0 комментариев
Задержанные в Дагестане боевики оказались выходцами из Средней Азии
Двое задержанных в Дагестане боевиков оказались выходцами из Средней Азии
Двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности являются выходцами из Средней Азии, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Как сообщил источник РИА «Новости», один из задержанных из Дагестана, двое – из Средней Азии.
Ранее в Дагестане во время КТО задержали троих членов бандгруппы, планировавших теракты. В воскресенье утром в Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в Дагестане в рамках усиленных мер безопасности после теракта в Подмосковье в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны трое человек.