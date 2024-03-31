Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.33 комментария
В Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции
Силовики блокировали в Махачкале и Каспийские вооруженных террористов, введет режим контртеррористической операции
Вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.
«В Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – приводит ТАСС сообщение НАК.
Отмечается, что жители соседних квартир и домов эвакурованы.
Ранее сообщалось, что террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских диверсионно-разведывательных групп, а события в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.