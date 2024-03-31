  • Новость часаВ Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский дразнит украинцев новой фантазией
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины
    Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»
    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
    МИД: Россия не может смотреть, как санкции ООН превращают в неизбирательное орудие
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    33 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    25 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    31 марта 2024, 07:07 • Новости дня

    В Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции

    Силовики блокировали в Махачкале и Каспийские вооруженных террористов, введет режим контртеррористической операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.

    «В Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – приводит ТАСС сообщение НАК.

    Отмечается, что жители соседних квартир и домов эвакурованы.

    Ранее сообщалось, что террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских диверсионно-разведывательных групп, а события в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.

    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

    Коментарии (75)
    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    Коментарии (41)
    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    Коментарии (36)
    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

    Коментарии (8)
    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

    Коментарии (26)
    29 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы Министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

    По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами, передает ТАСС.

    В частности, власти Армении заявили о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией этих передач.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на сознательные попытки Армении ухудшить отношения с Россией.

    Коментарии (29)
    30 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол Копыркин: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Наблюдательные посты с российскими пограничниками расположены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил ереванскому порталу 24News посол России Сергей Копыркин.

    По его словам, за российский счет вдоль границы с Азербайджаном были размещены российские пограничники по просьбе премьера Пашиняна, передает ТАСС.

    Копыркин добавил, что армянская сторона все же «не решилась узаконить в правовом плане размещение наблюдательных постов российских пограничников».

    Ранее в МИД России заявили, что единственной гарантией суверенитета Армении является присутствие 102-й военной базы России на армянской территории.

    Коментарии (23)
    28 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    В Херсонской области задержали диверсанта с американскими минами

    Силовики задержали диверсанта с двумя американскими минами в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области силовики задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт с помощью двух противопехотных мин американского производства, сообщают в региональном управлении ФСБ.

    Отмечается, что в Херсонской области пресекли действия гражданина жителя города Алешки (Украина) 1991 года рождения, готовящего диверсионно-террористические акты на территории области, передает РИА «Новости».

    Так, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства M18A1 «Клеймор».

    Уточняется, что задержанный в 2022 году был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу.

    Диверсант планировал совершить теракт в отношении представителей органов госвласти, правоохранителей и военнослужащих.

    Ранее в Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины. До этого в Забайкалье в суд передали дело о 13 диверсантах.

    Коментарии (3)
    29 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Известный своей любовью к России сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

    Имеющий гражданство Сербии и Франции режиссер заверил, что является гражданином мира, а особенно – России, передает ТАСС.

    Кроме того, Кустурица отметил, что готов сотрудничать с Россией, в частности, с сербским актером Милошем Биковичем.

    В прошлом году сербский режиссер посетил фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, где сообщил, что планирует посетить новые регионы России.

    Также Кустурица заявил, что решил снять фильм «Лавр» на русском языке.

    Коментарии (5)
    29 марта 2024, 20:54 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР причастного к обстрелам Луганска украинца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Луганской народной республике сообщило о задержании гражданина Украины, который причастен к ударам по Луганску.

    «УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Установлено, что задержанный передавал сотрудникам службы безопасности Украины данные о местах дислокации российских военных и информацию о различных объектах на территории ЛНР. Он признался, что причастен к атаке на предприятие в Луганске, совершенной с использованием ракет Storm Shadow в мае прошлого года.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Накануне сообщалось о задержании в Херсонской области диверсанта с американскими минами, планировавшего совершить теракт.

    Коментарии (0)
    29 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгород за сутки повреждены 24 многоквартирных дома

    Гладков: При атаках ВСУ на Белгород за сутки повреждены 24 многоквартирных дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате украинских обстрелов за последние сутки в Белгороде получили повреждения 93 квартиры в 24 многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Атаки со стороны ВСУ также привели к разрушениям на четырех социальных объектах и одном хозяйственном субъекте, повреждены два гаража и 36 автомобилей, сообщил глава региона в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Кроме того, по информации Гладкова, в Белгородском районе при обстрелах получили повреждения 16 частных домов, три многоквартирных дома и здание торгового центра. Украинские войска продолжают обстреливать Грайворонский городской округ, где за сутки были повреждены восемь частных домов, две квартиры, склад предприятия и автомобиль.

    В Корочанском и Краснояружском районах были обнаружены и уничтожены взрывоопасные предметы, а в Старооскольском городском округе в урочище «Ублинские горы» нашли фрагменты беспилотника.

    В Шебекинском городском округе при обстрелах со стороны ВСУ повреждены два частных дома, в Шебекино повреждена линия электропередачи. В Яковлевском городском округе украинский беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в районе Томаровки.

    Ранее сообщалось, что при ударе дрона ВСУ в Белгороде погиб мужчина.

    Коментарии (0)
    30 марта 2024, 14:02 • Новости дня
    Southwind решил продолжить летать в Россию в обход воздушного пространства Европы

    Tекст: Александра Юдина

    Попавшая под санкции Евросоюза авиакомпания Southwind сохранит рейсы в Россию, но они будут проходить в обход воздушного пространства Европы, сообщает источник в турецкой авиаиндустрии.

    Отмечается, что Southwind имеет обязательства и планы по дальнейшей работе. В частности, полеты в Россию сохранятся и будут выполняться по аналогии с рейсами других компаний, летающих из России в Анталью, передает ТАСС.

    По данным источника, такие рейсы будут более продолжительными, что может сказаться на цене билетов.

    Ранее сообщалось, что полетная программа турецкой авиакомпании в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета для перевозчика на пролет над воздушным пространством ЕС.

    Напомним, в конце марта Евросоюз ввел запрет на полеты над своей территорией для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

    Коментарии (0)
    29 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили вето на резолюцию СБ ООН по теме санкций против Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Применение вето на резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против Северной Кореи соответствует интересам России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, такая позиция больше соответствует интересам России, передает ТАСС.

    До этого Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию СБ ООН по Газе.

    Коментарии (2)
    30 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Посол: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России

    Посол в Вене Любинский: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийские банки не открывают счета для занимающихся двусторонним гуманитарным сотрудничеством российских организаций, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

    По его словам, положение россиян в Австрии в целом удовлетворительное, однако наблюдаются сложности с банковским обслуживанием, передает ТАСС.

    При этом Любинский отметил, что в Австрии не зафиксировано вопиющих случаев дискриминации россиян.

    Ранее Австрия выступила против использования замороженных активов России для покупки оружия Киеву.

    Коментарии (0)
    29 марта 2024, 17:15 • Новости дня
    Россия и Египет отметили важность прекращения огня в Газе в Рамадан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Каир подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, заявили в МИД России по итогам переговоров замглавы ведомства Михаила Богданова и посла Египта в Москве Назиха Нагари.

    Как сообщил МИД, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, акцентируя внимание на палестино-израильском конфликте, передает РИА «Новости».

    «При этом была отмечена важность принятия 25 марта Советом Безопасности ООН резолюции 2728 и необходимость безотлагательного установления режима прекращения огня в секторе Газа на время месяца Рамадан», – отметили в российском дипведомстве.

    Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены «некоторые практические вопросы российско-египетского взаимодействия, включая поддержание активного политического диалога», добавили в МИД.

    В понедельник СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред США Линда Томас-Гринфилд в ходе своего выступления сказала, что резолюция не является обязывающей. Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг ее заявление, подчеркнув, что все резолюции СБ ООН полностью обязательны к исполнению.

    Коментарии (0)
    Главное
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года
    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра
    Польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК
    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»
    Во Франции заявили о явном проигрыше НАТО на Украине
    Пушков назвал Туска ярким примером деградации политического лидерства в Европе
    Штаб Трампа потребовал от Байдена извинений за «день трансгендеров» на Пасху

    Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

    Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину. Сколько денег уже вернулось в нашу страну? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России

    В Кремле заявили, что для участия в мирных переговорах с Москвой Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью – в России появились четыре новых региона. Зеленский готов начать диалог, если Украина выйдет на границы 2022 года. Ранее на Украине говорили, что сядут за стол переговоров только с учетом выхода на границы 1991 года. Почему позиция Киева меняется и при каких условиях должны начаться переговоры о мирном урегулировании на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский дразнит украинцев новой фантазией

    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией – и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» в еще одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значения для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай и теперь там многое изменится.

    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............