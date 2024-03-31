В Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции

Силовики блокировали в Махачкале и Каспийские вооруженных террористов, введет режим контртеррористической операции

Tекст: Денис Тельманов

«В Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – приводит ТАСС сообщение НАК.

Отмечается, что жители соседних квартир и домов эвакурованы.

Ранее сообщалось, что террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских диверсионно-разведывательных групп, а события в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.