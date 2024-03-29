Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Экс-сотрудник СБУ: Террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских ДРГ
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Террористы в «Крокусе» действовали схоже с украинскими ДРГ
Напавшие на «Крокус Сити Холл» действовали схоже с украинскими диверсионно-разведывательными группами, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Произошедшее в «Крокус Сити Холле» – это украинский след и «украинское изобретение», заявил Прозоров, передает ТАСС.
По его словам, действия террористов в этом здании схожи со спецоперацией «Налет» в подразделениях спецназа. «Атака, нанесение максимального урона и уход», – сказал он.
События в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.
То, куда нападавшие стремились уйти, «снимает все вопросы о причастности Украины», уверен Прозоров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».