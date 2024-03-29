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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    8 комментариев
    29 марта 2024, 15:03 • Новости дня

    Экс-сотрудник СБУ: Террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских ДРГ

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Террористы в «Крокусе» действовали схоже с украинскими ДРГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напавшие на «Крокус Сити Холл» действовали схоже с украинскими диверсионно-разведывательными группами, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Произошедшее в «Крокус Сити Холле» – это украинский след и «украинское изобретение», заявил Прозоров, передает ТАСС.

    По его словам, действия террористов в этом здании схожи со спецоперацией «Налет» в подразделениях спецназа. «Атака, нанесение максимального урона и уход», – сказал он.

    События в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.

    То, куда нападавшие стремились уйти, «снимает все вопросы о причастности Украины», уверен Прозоров.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

    Коментарии (34)
    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    28 марта 2024, 16:08 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал причину тяжелого положения Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Newsroom.

    По его словам, нынешнее текущее положение Украины связано с сформированной в 2022 году мощной информационной политикой, когда вместо того, чтобы объединять общество, украинцам начали рассказывать, что они уже практически победили и воюют вообще против какого-то недогосударства, у которого уже закончились ракеты, передает РИА «Новости».

    Как добавил Кривонос, жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту.

    По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто давал такие обещания, жили на Западе.

    Как считает Кривонос, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяет им найти действительно виноватых.

    Ранее Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.

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    28 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области
    Посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Казахстана в стране рекомендовало своим гражданам покинуть эти регионы.

    «Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», – передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

    Для выезда с Украины в Казахстан посольство рекомендует использовать два наземных маршрута: через Польшу или Молдавию, а далее – коммерческим авиасообщением.

    Отмечается, что для выезда через Польшу гражданам Казахстана необходима шенгенская виза.

    Посольство также призвало казахстанцев не игнорировать воздушную тревогу и следовать в укрытие в случае ее объявления.

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    29 марта 2024, 09:22 • Новости дня
    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger

    Обозреватель Forbes назвал бесполезными танки Challenger, которые Британия передала Киеву

    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Дэвид Экс в своей колонке для Forbes раскритиковал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, и назвал их бесполезными.

    В качестве проблем с Challenger 2 Экс указывает на то, что Украина получила танки без комплекта дополнительной брони, хотя лишние три тонны веса сделали бы британскую бронетехнику еще менее подвижной на мягкой украинской почве, передает РИА «Новости».

    Экс также раскритиковал 120-мм пушку танка, утверждая, что ее ствол изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как гладкоствольная пушка, по его словам, имеет втрое больший ресурс.

    Автор при этом указывает, что танков Challenger 2 Украина получила всего 14, один из которых уже был уничтожен.

    Экс считает, что не стоит тратить усилия на содержание и буксировку этих танков, поскольку Challenger 2 не подходит для украинского театра военных действий.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе населенного пункта Работино. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    29 марта 2024, 05:46 • Новости дня
    Из-за видео амурных похождений военкома на Украине начали проверку

    В Ровненской области Украины начали служебную проверку из-за видео поцелуев военкома с тремя женщинами на рабочем месте

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как начальник Ровненского городского военкомата на Украине Александр Ярмошевич на рабочем месте целуется как минимум с тремя коллегами женского пола. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что начали служебную проверку.

    Встречи Ярмошевича с каждой из женщин проходили в разные временные отрезки. Видеосъемка, вероятно, велась тайно, передает РИА «Новости».

    В ВСУ обещали дать «надлежащую оценку» как «содержанию смонтированного видеоряда», так и самому «тайному видеонаблюдению в служебном помещении».

    36-летний подполковник Ярмошевич был назначен на должность начальника военкомата после участия в так называемой «АТО» – карательной операции Киева против населения Донбасса.

    Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества.

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    28 марта 2024, 18:51 • Новости дня
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полтавский областной военкомат Украины обратился в полицию с просьбой доставить в военкоматы около 30 тыс. человек, которые не явились по повестке, сообщил представитель военкомата Роман Истомин.

    Как указал Истомин, на Украине полиция должна по обращению военкоматов доставлять людей в территориальный центр комплектации. По его словам, на тех, кто нарушает административный кодекс, формируется протокол, а потом постановление от начальника военкомата. Он подчеркнул, что в случае неуплаты человеком штрафа, на него составляется обращение по поводу доставки. Чаще всего, по мнению Истомина, это те, кто не явился после вручения повестки, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное».

    Ранее замначальника Ивано-Франковского областного ТЦК Роман Боднарь заявил, что органы местного самоуправления саботируют мобилизацию, из-за чего военкоматы вынуждены вручать повестки на улицах.

    Напомним, Минобороны Украины заявило, что ВСУ в ходе мобилизации планируют заменить более 300 тыс. военных в зоне российской спецоперации. После принятия закона о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ планируют призвать до 500 тыс. человек. О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал президент страны Владимир Зеленский.

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    29 марта 2024, 12:52 • Новости дня
    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Эксперты Бундестага: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    По их оценке, коллективный ответ альянса был бы возможен только в случае прямого «нападения» России на одну из стран НАТО или на объекты на их территории, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Также материал опубликован в газете Welt.

    В то же время эксперты Бундестага считают, что участие французских сухопутных сил в конфликте на стороне Украины было бы «допустимо с точки зрения международного права».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

    В Кремле Макрона назвали наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    29 марта 2024, 00:51 • Новости дня
    Лавров: Украина – это верхушка айсберга

    Лавров: Помощникам Запада в борьбе с Россией дозволено все, включая нацизм

    Лавров: Украина – это верхушка айсберга
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что двуличие Запада «вызывает очень серьезную озабоченность». «Единственное объяснение: Украина – это верхушка айсберга», – сказал он, пояснив, что главное для Запада – «декларированная цель – нанести стратегическое поражение России». По словам министра, «тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма».

    Лавров отметил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о теракте в «Крокус Сити Холле», что «не одобряет в принципе теракты против гражданских людей». «Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не этого человека», – сказал Лавров. Министр напомнил слова Буданова о том, что русские – это «люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности». Причем, как пояснил сам Буданов, «справедливой ответственностью» украинские власти считают «только физическое устранение».

    Министр подчеркнул, что уничтожать русских на Украине юридически и физически призвали и другие украинские официальные лица, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, теперь уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов. Звучали заявления о том, что Николаев и Харьков не должны «оставаться хоть в чем-то русскими городами». Лавров указал, что на Западе «знают об этих высказываниях».

    Он обвинил киевский режим в «войне против собственного народа» после госпереворота. Ее удалось «остановить подписанием Минских соглашений», но украинские власти «уничтожали все русское на Украине», а Запад «ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий», сказал Лавров. Министр отметил, что политика Киева «противоречит нынешней конституции Украины», гарантирующей «права русского – выделено отдельно – и других национальных меньшинств».

    Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».

    Коментарии (8)
    29 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО

    Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал фильм о том, как бороться с ЦИПсО

    Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал подробную инструкцию о том, как действует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), какие методы используют украинские пропагандисты и как бороться с дезинформацией.

    Учебно-методическое пособие доступно в Telegram-канале Безсонова в виде фильма.

    Каждому россиянину следует тщательно изучить эти материалы, чтобы не поддаться напору врага, защитить себя и своих близких, пишет «Блокнот.ру».

    «Уверен, что после внимательного изучения этого пособия, вы научитесь распознавать и противодействовать манипуляциям со стороны противника. Также сможете убедиться в том, что информационная война не ограничивается только виртуальным пространством», – подчеркнул Безсонов.

    Коментарии (14)
    29 марта 2024, 08:08 • Новости дня
    Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейская газета Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Южнокорейская газета The Korea Herald напечатала на первой странице печатной версии извинения за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которая ранее вызвала критику со стороны посольства России в Сеуле.

    В опубликованной заметке издание выразило глубокие соболезнования жертвам трагедии и заявило, что разделяет скорбь с народом России.

    The Korea Herald признало публикацию карикатуры «оплошностью» и «оскорбительной» для многих людей, а также заверило, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы, передает ТАСС.

    Ранее посольство России в Южной Корее резко осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которую опубликовала англоязычная The Korea Herald.

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