Террористов в Дагестане выявили после усиления мер безопасности из-за теракта в «Крокусе»

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Меликов в своем Telegram-канале, «при КТО была обеспечена полная безопасность мирных жителей: пострадавших среди граждан и потерь среди личного состава сил правопорядка нет». Он поблагодарил все ответственные службы за отлично проведенную операцию, передает ТАСС.

Он также отметил, что это в первую очередь заслуга оперативного штаба УФСБ России по Дагестану, руководившего операцией, а также всех сотрудников УФСБ и МВД по республике, в том числе подразделений специального назначения. Глава региона добавил, что выявление боевиков произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе».

По его словам, изъятые в ходе КТО оружие и самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений в Дагестане.

Ранее в Дагестане во время КТО задержали троих членов бандгруппы, планировавших теракты.

В воскресенье утром в Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции. Позже стало известно, что вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска.