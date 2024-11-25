Посол предупредил о попытках «задрать цены» на курортах Турции

Посол Ерохов предупредил о попытках «задрать цены» для туристов на курортах Турции

Tекст: Мария Иванова

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о попытках отдельных турецких отельеров повысить цены на своих курортах, передает РИА «Новости». По его словам, такие попытки наблюдались как в этом, так и в прошлом году, что объясняется сложной экономической ситуацией. Однако это может привести к сокращению численности российских туристов, которые предпочтут другие направления, такие как Египет, Тунис или ОАЭ.

Дипломат отметил, что рынок реагирует на такие изменения, и в прошлом году некоторые отельеры в Турции были вынуждены пересмотреть свои запросы, чтобы не потерять клиентов.

По официальным данным, стоимость отдыха в турецких отелях выросла на 62% в годовом выражении, уступая только росту цен на недвижимость и образование.

Кроме того, Ерхов выразил обеспокоенность возможным отказом от системы «все включено» в турецких отелях. Он подчеркнул, что переход к системе «a la carte» потребует значительных затрат и может привести к проблемам с оплатой для российских туристов из-за неработающих карт «Мир». Он считает, что отказ от «все включено» должен быть тщательно продуман и проанализирован.

Напомним, представители турецкой индустрии туризма предлагали пересмотреть формат all inclusive в отелях Турции. Причем президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что число российских туристов в Турции останется на прежнем уровне, несмотря на возможную отмену системы «все включено».

Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявлял, что условий для отмены формата «все включено» в отелях пока не существует.