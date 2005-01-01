Букмекеры предсказали победителя «Евровидения»

На сайте фансообщества Eurovisionworld.com опубликован рейтинг участников «Евровидения-2019», учитывающий ставки букмекерских контор.

Представляющий Россию Сергей Лазарев возглавляет рейтинг, его шансы на победу оцениваются в 13%. Второе место занимает Швеция, которая пока не выбрала своего исполнителя, у нее 9%. На третьей строчке рейтинга оказался певец Махмуд (7%), представитель Италии.

В топ-10 вошли Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия, передает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет с 14 по 18 мая.