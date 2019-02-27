Верка Сердючка заявила о готовности «спасти Украину» на Евровидении

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, заявил, что готов представить Украину на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» – передает слова Данилко РИА «Новости».

Артист заявил, что музыканты отказались от участия в конкурсе в связи с его политизацией и большим количеством негатива вокруг него.

«У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает», – заявил артист.

Он допустил, что Украина в итоге откажется от участия в конкурсе в этом году.

Данилко в образе Верки Сердючки уже выступал на конкурсе – в 2007 году в Хельсинки он занял второе место с песней «Dancing Lasha Tumbai».

От участия в конкурсе отказались уже певица Maruv, группа Freedom-jazz girls band и группа Kazka. Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась, что продолжит участие в «Евровидении».