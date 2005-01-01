Еще один финалист украинского отбора отказался от участия в «Евровидении»

Финалист украинского отбора на «Евровидение» группа Freedom-Jazz Girls Band отказалась представлять Украину на конкурсе, говорится в заявлении группы.

«Только что мы получили звонок из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) и хотим сообщить, что отказываемся от участия в «Евровидении-2019». Сейчас, наш «Cupidon» летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», – передает ТАСС заявление группы.

Коллектив занял второе место в национальном отборе на «Евровидение».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс. От нее потребовали прекратить выступления в России и предложили контракт, условия которого оказались «кабальными».

Послеэтого Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась в том, что продолжит участие в «Евровидении».