Украинский вещатель не исключил прекращения участия в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины усомнилась в том, что продолжит участие в «Евровидении», сообщила член правления Александра Кольцова.

По ее словам, телерадиокомпания проконсультируется с Европейским вещательным союзом «по политизации процесса», а затем обсудит с юристами, хочет ли «продолжать принимать в этом участие как вещатель», передает «Громадське».

Кольцова заявила, что в контракте Maruv появился новый пункт, касающийся запрета выступать в России, остальная часть договора была той же, что и у прежних участников «Евровидения». Раньше пункт о выступлении в России не применяли, так как артисты, у которых есть такие гастроли, не попадали в финал нацотбора.

Представителя Украины на конкурсе выберут из числа остальных финалистов отбора.