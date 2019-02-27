Группа Kazka отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на «Евровидение – 2019» на Украине, отказалась представлять страну на конкурсе

«Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение». В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут», – говорится в заявлении группы в Instagram.

Тем временем в сети появилась петиция с требованием предоставить Maruv возможность принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году от Украины. За два дня она набрала более 16 тыс. голосов. Пользователи платформы активно комментируют зарегистрированную петицию, они выражаю поддержку певице.

Ранее организаторы украинского отбора на «Евровидение» после отказа певицы Maruv и группы Freedom-jazz girls band представлять страну решили, что в конкурсе может принять участие группа Kazka.

Перед этим Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась, что продолжит участие в «Евровидении».