Киев нашел нового претендента на участие в «Евровидении»

Организаторы украинского отбора на «Евровидение» считают, что в конкурсе может принять участие группа Kazka, им сделано соответствующее предложение, сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

Группа Kazka заняла в ходе национального отбора третье место. Теперь НОТУ ждет ответа от представителей музыкантов и их продюсера.

Комментируя украинскому порталу «Вести» ситуацию с отказом певицы Maruv и группы Freedom-jazz girls band представлять страну на Евровидении, Кольцова заявила, что произошла «политизация конкурса».

«Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим (выступить) украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе», – сказала она.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс. От нее потребовали прекратить выступления в России и предложили контракт, условия которого оказались «кабальными».

Послеэтого Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась, что продолжит участие в «Евровидении».