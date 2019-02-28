Организаторы украинского отбора на «Евровидение» объяснили причину провала

Организаторы нацотбора рассказали, почему Украина не едет на «Евровидение» и ждать ли изменений относительно правил отбора

Главная причина – взгляды певицы Maruv, занявшей первое место в отборе, сообщили организаторы на пресс- конференции, видео которой опубликовано в на Facebook газеты «Вести».

«Мы впервые столкнулись с таким мировоззрением артиста, который уже является международным и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее (Maruv) интерпретация нам показалась рискованной для страны», – передает слова члена правления НОТУ Александры Кольцовой издание «Страна.ua».

Организаторы пояснили, что, если бы Maruv отправилась на конкурс, то и там могла бы заявить что-то, что отрицательно бы сказалось на Украине.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания прокомментировал и постановление кабинета министров относительно изменений правил отбора. Он сказал, что никто из политиков не в праве вмешиваться в это процесс, так как НОТУ – независимая структура.

Также Аласания подтвердил, что Украина не будет участвовать в «Евровидении» и в 2020 году, если в 2019 победу одержит представитель России.

От трансляции конкурса Украина не откажется, но люди не смогут проголосовать.

Ранее сообщалось, что певица Maruv, победившая в отборе на Украине, отказалась от поездки на «Евровидение». Это произошло из-за скандала относительно гастролей в России. После организаторы предложили поехать на конкурс другим финалистам, но и они отказались. Также стало известно, что возможно Украине придется заплатить штраф из-за отказа участвовать в конкурсе.