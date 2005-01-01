Украину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении»

Киеву возможно придется заплатить штраф из-за отказа участвовать в «Евровидении – 2019», заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.

По словам Кольцовой, в контракте с участником «Евровидения» от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнения договора, поскольку страна несет большие риски. «Мы должны были бы отменить участие в «Евровидении» и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди», – сказала Кольцова, передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос о том, должна ли Украина заплатить штраф из-за отказа участвовать в «Евровидении» Кольцова сказала: «Не факт, мы можем просто транслировать конкурс, но должны договориться с вещательным союзом, возможно даже получится уменьшить стоимость прав для Украины из-за того, что мы не берем участие. Но вы знаете у нас большие долги перед вещательным союзом и им наверное тоже очень тяжело входить в наше положение».

В то же время Кольцова заявила, что участник от Украины не поедет на следующее «Евровидение», если в этом году на конкурсе победит Россия.

В среду национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что страна отказывается от участия в конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Причиной стал скандал, разразившийся после победы в национальном отборе к конкурсу певицы Maruv. После Maruv от участия в конкурсе отказались остальные финалисты национального отбора: группы Freedom-jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

Правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на «Евровидение».