Украина отказалась от участия в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что страна отказывается от участия в конкурсе «Евровидение» в 2019 году.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», – передает ТАСС сообщение пресс-службы НОТУ.

Ранее разразился скандал с победившей в национальном отборе к конкурсу певицей Maruv, после чего правительство поручило изменить правила национального отбора на «Евровидение».

После Maruv от участия в конкурсе отказались остальные финалисты национального отбора: группы Freedom-jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.