На Украине решили изменить правила отбора на «Евровидение»

Украинское правительство из-за скандала вокруг певицы Maruv поручило изменить правила национального отбора на «Евровидение».

«Я вношу следующий проект правительственного решения: Госкомтелерадио совместно с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе «Евровидение» с учетом обстоятельств, которые вызывали широкий общественный резонанс во время отбора участника от Украины для участия в конкурсе в 2019 году», – заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Данное постановление кабмин поддержал единогласно, передает ТАСС.

Ранее организаторы украинского отбора на «Евровидение» после отказа певицы Maruv и группы Freedom-jazz girls band представлять страну решили, что в конкурсе может принять участие группа Kazka. Однако и эти исполнители отказались участвовать в конкурсе.

Между тем, Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась, что продолжит участие в «Евровидении».