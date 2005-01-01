Еще одна украинская группа отказалась от участия в «Евровидении»

Коллектив Brunettes Shoot Blondes заявил, что в случае приглашения представить страну на песенном конкурсе ответит отказом.

«Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом, выходила ли сегодня НОТУ (национальная общественная телерадиокомпания Украины – прим. ред.) на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение относительно участия в «Евровидении-2019», мы его отклоним. Наш коллектив не побеждал в нацотборе, эта поездка не наша», – говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

Напомним, группа Brunettes Shoot Blondes в финале национального отбора на «Евровидение» заняла четвертое место, но сейчас может получить приглашение представить страну на конкурсе в Тель-Авиве. Эта ситуация связана с отказом от участия всех вышестоящих кандидатов: певицы Maruv, групп Freedom Jazz и Kazka.

Ранее сообщалось, почему группа Kazka отказалась от участия в конкурсе.