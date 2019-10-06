Второй разведчик раскрыл детали разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведсообщества США Майклу Аткинсону об июльском разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката осведомителя Марка Зейда.

По словам адвоката, как и в первом случае, речь идет о неназванном сотруднике американской разведки. Адвокат подчеркнул, что его подопечный «располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя», передает ТАСС.

В пятницу The New York Times сообщила, что еще один сотрудник американской разведки рассматривает целесообразность подачи рапорта о вызвавших у него тревогу отношениях Трампа с Украиной. Издание отмечало, что у этого сотрудника якобы имеются более конкретные сведения о событиях, связанных с президентами США и Украины.

Напомним, Трампа обвиняют в том, что он якобы шантажировал Зеленского, требуя от Киева провести расследование против Джо и Хантера Байденов.

По информации СМИ, Трамп не хотел говорить по телефону с Зеленским в июле, но согласился на разговор по просьбе главы минэнерго США Рика Перри.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД