Трамп заявил о нежелании говорить с Зеленским

Как сообщают источники, американский президент Дональд Трамп заявил конгрессменам-республиканцам, что не желал проводить телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но согласился на разговор по просьбе главы минэнерго США Рика Перри.

Трамп провел закрытый телефонный разговор с однопартийцами, в котором сказал, что «не хотел звонить» Зеленскому. В качестве единственной причины своего согласия поговорить с президентом Украины Трамп назвал «просьбу Рика», которая была связана с «заводом по сжижению природного газа», передает ТАСС со ссылкой на Axios и Politico.

СМИ сообщают, что Перри может покинуть свой пост в ноябре. В минэнерго США подтвердили, что Перри «призывал» Трампа обсудить с Зеленским «вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием».

Напомним, Трампа обвиняют в том, что он якобы шантажировал Зеленского, требуя от Киева провести расследование против Джо и Хантера Байденов.

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