Генпрокуратура Украины проверит причастность сына Байдена к 15 уголовным делам

Генпрокуратура Украины пересмотрит эпизод с закрытием дела компании Burisma, фигурантом которого был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, заявил генпрокурор страны Руслан Рябошапка.

«Из того, что мы видим, там где могут быть причастны Burisma, или Байден, или Злочевский, или Курченко, где-то около 15. Но я не могу сказать, что это все производства, которые мы видим или которые мы сейчас понимаем», – цитирует РИА «Новости» Рябошапку.

По его словам, в настоящее время генпрокуратура пересматривает все производства, которые были закрыты или раздроблены. Также пересмотру подлежат дела, в которых были приняты незаконные процессуальные решения.

Напомним, президента США Дональда Трампа обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – Джозефа Байдена.

Однако Зеленский заявил, что данное расследование возможно только по инициативе следственных органов Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД