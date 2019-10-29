Орешкин указал на плачевное состояние ВТО

Всемирная торговая организация оказалась в плачевном состоянии, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

«Дай бог, во время «двадцатки» в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что работа идет «тяжело сразу по нескольким трекам».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может покинуть ВТО и отвергал предложения по реформе организации.