ВТО дорого обошлась России

Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО.

На фоне угроз Дональда Трампа выйти из ВТО и, по сути, разрушить организацию, на практике Россия продолжает выполнять обязательства, взятые семь лет назад в этот день, когда официально вступила в ВТО. Причем этот год интересен тем, что по его итогам Россия выполнит все свои обязательства перед ВТО и больше не будет ничего должна.

Остались последние шаги – с 10 сентября снизить ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15% и на самолеты – с 14% до 12,5%. Это окончательный уровень пошлин. И еще один шаг – с 1 января 2020 года заменить тарифные квоты на свинину на плоский тариф на уровне 25%. Сейчас действует нулевая ставка по квоте, однако на свинину, которая идет сверх квоты, накладывается пошлина в 65%. «В части либерализации импортного тарифа это будет самый последний шаг, больше мы ВТО ничего не должны по нашим тарифным обязательствам», – заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Когда Россия в 2012 году вступала в ВТО, смысл этого действия был в том, чтобы в торговле России с другими странами устранялись избыточные таможенные барьеры. Считается, что это способствует формированию конкурентных производств и вытеснению малоэффективных. Последние годы принципы и нормы ВТО поставлены под больше сомнения, в первую очередь самими Соединенными Штатами.

Что же Россия получила и потеряла за эти семь лет членства в ВТО?

Россия очень долго торговалась с ВТО, поэтому смогла вступить на относительно гибких условиях. Где-то пришлось поступиться ради ускоренной интеграции страны в мировую экономику, а по ряду отраслей удалось защитить отечественное производство. В частности, по ряду товаров смогли отстоять переходный период снижения тарифных пошлин на два–три года, а по более чувствительным товарам – на пять–семь лет, как, например, по легковым автомобилям, самолетам и свинине.

Участниками ВТО являются почти все страны: доля стран – участниц ВТО в мировом торговом обороте составляет более 95%. На начало 2018 года средневзвешенная ставка по импортному тарифу в США была около 3,4%, в Китае – 8,5%. «С момента вступления России в ВТО средневзвешенный импортный тариф в России снизился примерно в два раза, на 4,2 п.п., до 4,8% (с начала 2012 года). Для каких-то групп российских товаров снижение было больше. Например, средневзвешенная ставка для продовольственных товаров, по нашим оценкам, снизилась примерно на 4,5 п.п., на текстиль, текстильные изделия, обувь и на кожевенное сырье, пушнину, изделия из них – примерно на 6 п.п. Более низкие импортные пошлины повышают конкуренцию у внутренних производителей. Сейчас доля российского внешнеторгового оборота со странами – участницами ВТО около 90%», – отмечает Василиса Баранова, старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА.

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Один из важных положительных моментов членства в ВТО в том, что Россия получила возможность пользоваться процедурой ВТО по разрешению споров. Россия стала подавать иски в ВТО против других стран, в основном европейских, чтобы снять те или иные тарифные ограничения. В частности, Россия спорит в ВТО по Третьему энергопакету с ЕС, по вагонам и железнодорожному оборудованию – с Украиной, а также пытается отменить пошлины на сталь и алюминий со стороны США. Другое дело, что добиться положительного решения удается не всегда, но главное, что споры длятся очень долго, и все это время российские компании продолжают нести убытки из-за закрытия внешнего рынка сбыта.

Сам факт вступления России в ВТО, конечно, привел к тому, что ряду стран сразу пришлось отменить ряд своих протекционистских мер по отношении к российским конкурентами. Например, США отменили поправку Джексона – Вэника, которая запрещала предоставлять России режим наибольшего благоприятствования в сфере торговли. Одна санкционная политика США, в отношении РФ, конечно, перечеркнула все эти преференции одним махом. При этом добиться справедливости через ВТО в этом вопросе невозможно.

В первый год после вступления в ВТО уже наблюдался отрицательный эффект. Из-за снижения пошлин на импортные товары конкуренция внутри России повысилась. Это привело к росту импорта и снижению экспорта. В итоге сальдо внешнеторгового оборота в 2013 году снизилось на 10%. Причем на 7–8% просела торговля со странами СНГ, как по импорту, так и по экспорту. Со странами дальнего зарубежья она выросла, но не сильно – менее 2%.

Структура экспорта после вступления в ВТО слегка изменилась – упал экспорт топливно-энергетических товаров, зато вырос экспорт машин и оборудования, металла и химической продукции. В худших условиях оказались сельское хозяйство и легкая промышленность, где отстоять заградительные пошлины не удалось, и господдержка также была ограничена из-за ВТО. Открытие рынков и принятие правил ВТО ударило по обрабатывающей промышленности в России.

И сложно представить, до чего бы дошло дело, если бы не 2014 год, когда резко обвалились цены на нефть – со 100–110 до 50–60 долларов за баррель, и, как следствие, произошла девальвация рубля, а также началась санкционная война США против России. США ввели санкции, по сути, с поправкой на статью ГАТТ (в основе ВТО), по которой они имеют право вводить ограничения из соображений национальной безопасности. Такая формулировка делает бессмысленным оспаривание в ВТО.

Ожидалось, что положительный эффект от ВТО Россия должна была почувствовать не сразу, а по прошествии нескольких лет. Однако события 2014 года этому помешали. Они нивелировали большую часть положительных эффектов, которые ожидались от вступления во Всемирную торговую организацию.

В 2016 году объем экспорта России сократился почти на треть из-за снижения цены на продукты экспорта. В деньгах просел прежде всего экспорт топлива. С другой стороны, отмечается рост экспорта техники и продукции сельского хозяйства. Однако ВТО здесь уже не играла роли. Наоборот, это случилось, так сказать, вопреки «духу» ВТО. Сельское хозяйство России стало показывать рост даже на фоне падения ВВП во многом благодаря введению ответных продуктовых санкций против стран ЕС, а также оказанию господдержки. При обычных условиях эти меры можно было назвать протекционистскими и нарушающими правила ВТО. Однако в контексте санкционной войны и недружественных экономических мер против России – они приобретают уже иной смысл. В любом случае именно контрмеры вкупе с хорошими погодными условиями для зерновых подстегнули развитие аграрного сектора России. В какой-то момент именно сельское хозяйство стало драйвером российской экономики: в 2016 и 2017 годах рост составил 4,8% и 3%. Теперь темпы меньше, но сектор по-прежнему в плюсе: в первом полугодии 2019 года сельскохозяйственное производство выросло на 1,2%.

В автомобильной промышленности, где снижение ввозных пошлин удалось удлинить на семь лет, был существенно снижен импорт как легковых, так и грузовых автомобилей. Это удивительный эффект, так как по мере снижения ввозных пошлин в рамках ВТО доля импорта должны была бы, наоборот, расти. Однако российское правительство пошло, можно сказать, на хитрость. Во-первых, были введены утилизационные сборы для всех автопроизводителей. Это не нарушало правил ВТО и нивелировало снижение импортных пошлин. Во-вторых, подтолкнуло иностранные концерны переносить заводы по производству машин и оборудования на территорию России. Правда, в последние годы из России ушли американские General Motors и легковой сегмент Ford, однако многие другие автоконцерны остаются, платят налоги и даже думают о расширении производства.

В авиапромышленности Россия также добилась значительных успехов, благодаря тому, что удалось отстоять импортные пошлины. При их обнулении в парках российских авиакомпаний по-прежнему было бы засилье иностранной техники. При этом Россия создала первый со времен СССР гражданский авиалайнер «Сухой Суперджет-100», и продолжает работу над двумя другими типами отечественных самолетов – среднемагистрального лайнера МС-21 и, совместно с Китаем, широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Построив все эти лайнеры, Россия станет обладателем собственного парка самолетов всех типов. И хотя первая ласточка – «Сухой Суперджет-100» – не получился идеальным, на успех претендует МС-21. Собственно, те санкции США, которые направлены прямо против МС-21, являются лишним доказательством тех высот, которых достигла современная российская авиапромышленность. Вашингтон испугался реальной конкуренции с российским самолетом.

Самое смешное, что главная цель вступления в ВТО – облегчение доступа российского экспорта на международные рынки – так и не была выполнена. Наоборот, к существовавшим до 2014 года ограничениям добавились новые в связи с санкционной войной.

Доступа к новым передовым технологиям, чего особенно ждали от ВТО, когда соглашались на не очень приятные условия для сельского хозяйства и легкой промышленности, Россия так и не получила. Наоборот, США своими санкциями закрыли к ним доступ, в частности по нефтегазовому оборудованию, которое так необходимо для добычи труднодоступных углеводородов, или по авиационному. Роста объема прямых инвестиций членство в ВТО также не дало – они, наоборот, падают. При этом Россия потеряла доступ к дешевым финансовым кредиторам за рубежом, за что опять стоит благодарить санкции.

Иными словами, 2014 год стал не просто переломным для всей мировой торговли. Он полностью уничтожил те главные блага, ради которых Россия шире открыла свой рынок для иностранцев, вступив в ВТО. По экспертной оценке, российский бюджет за пять лет недосчитался 800 млрд рублей из-за снижения импортных пошлин.

«Когда мы вступали в ВТО, нам говорили, что наша продукция пойдет на мировые рынки без всяких дискриминаций. Но мы увидели обратную ситуацию – санкции, односторонние ограничения», – заявил первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. По его словам, страны, создавшие ВТО, ее крупнейшие участники, в частности США, «в полную силу используют свое доминирование на мировых рынках и навязывают свои правила игры, которые идут в нарушение норм ВТО».

В последние годы механизм ВТО, да и само существование этой организации ставится под большое сомнение. Потому что во время экономических кризисов западные государства налево и направо вводят протекционистские меры, чтобы помочь своим экономикам, или путем ограничений устраняют конкурентов, как это делают США с Китаем. Система ВТО оказалась не в состоянии этому противостоять.

Дональд Трамп не раз грозил выйти из ВТО, если к США не будет исключительного отношения. США хотели в одностороннем порядке вводить пошлины, и они уже это проделывают и с Россией, и с Ираном, и с Китаем. Российское Минэкономразвития переживает, что готовящаяся сделка США с Китаем будет нарушать нормы ВТО: они поставят себя над правилами организации, что фактически будет означать «войну всех против всех».