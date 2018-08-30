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3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Какой должна стать идеальная российская школа

Российская средняя школа вынуждена постоянно меняться, догоняя будущееФото: Александр Рюмин/ТАСС
«Отомрет разделение на предметы, не будет рутинных домашних заданий, взрослые перестанут мечтать о едином учебнике, школа будет больше похожа на клуб, лабораторию или производство, чем на искусственный формат общественной жизни», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова, рассуждая о грядущих переменах в средней школе. Подробности...
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Способны ли спецслужбы Украины устранять людей уровня Захарченко

В число задач ССО Украины входит организация диверсий в тылу врага и захват важных заложниковФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Если бы «ловушки трампизма» не было, ее стоило бы выдумать

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Трамп не шел на выборы под лозунгом «Поладить с Россией любой ценой!». Его лозунгом было «Сделать Америку снова великой!». Это и привлекало в нем цапающихся друг с другом русских консерваторов. Мы тоже хотим сделать Россию снова великой. Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий Протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Легенда о великой интервенции

Дометий Завольский, историк-архивист
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          Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

          США могут похоронить ВТО   3 сентября 2018, 09:22
          Фото: Denis Balibouse/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу?

          «Всемирная торговая организация в течение многих лет очень плохо обращается с Америкой... Организации необходимо измениться... Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», – возмутился Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

          Ранее президент США неоднократно выражал недовольство работой ВТО, по его мнению, ущемляющей интересы страны. По итогам недавней встречи с руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Трамп заявил о том, что США и ЕС приступят к совместной работе над реформой ВТО.

          В июле на портале Axios появилась информация о том, что администрация США планирует создать законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования ВТО. Документ даст право президенту США вводить торговые пошлины в одностороннем порядке. Источник в Конгрессе заявил, что принятие такого закона было бы равносильно выходу страны из Всемирной торговой организации. 

          Что не нравится Трампу в ВТО? Он уверяет, что США находятся в более невыгодном положении в ВТО, чем другие страны, в том числе Китай, Канада, Мексика. В феврале, например, Трамп назвал ВТО «катастрофой», которая делает почти невозможным ведение бизнеса: «США теряют много денег в пользу Мексики и Канады». В этом есть доля правды, однако это все же лукавый односторонний взгляд США на проблему.

          «На самом деле, ВТО – это организация, которая, с одной стороны, дает участникам этой организации какие-то преференции, с другой стороны – во многом их ограничивает. Америка тоже имеет преференции на чужих рынках. Но американцы стараются лишний раз об этом не напоминать. США пытаются сместить тот баланс интересов, который установила ВТО, в свою пользу, тянут одеяло на себя», – говорит Алексей Коренев из ГК «Финам».

          Зато США активно ругают, например, Канаду за пошлины на американскую молочную продукцию или Европу – за высокие пошлины на американские автомобили. Причем ЕС уже выразил готовность пойти на попятный и снизить эти пошлины на машины, но Трампу этого уже мало.  

          США также жалуются на то, что редко выигрывают по искам ВТО. Но, по мнению авторитетного Bloomberg, это вовсе не так: за все время существования ВТО США выиграли 91% исков и проиграли 86%. Торговый представитель США Роберт Лайтхизер ко всему прочему обвиняет систему урегулирования в ВТО во вмешательстве в суверенитет США, особенно по делам антидемпинговой политики США. На самом деле, Америка просто хочет иметь исключительные права в мировой торговле.

          «У США и требования в исках зачастую завышенные, поэтому и проигрыш по ним предопределен. У Трампа есть такое: раз мы Америка, значит, у нас должны быть особые условия. ВТО в данной ситуации старается действовать объективно, для них все равны», – говорит Коренев. Надо также понимать, что и количество исков в ВТО, в которых участвуют США, несоизмеримо выше, чем у любой другой страны, в силу того, что американская экономика самая крупная.

          «Про суверенитет – это традиционная песня США. Все свои недовольства они облекают в форму того, что они защищают свои национальные интересы. Если где-то что-то невыгодно в экономическом плане, то всегда можно сказать, что это вопрос национальной безопасности и экономического суверенитета. Требование исключительных прав – это стиль нынешнего руководства США. Они самые большие, поэтому должны иметь лучшие условия», – говорит Коренев.

          Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на агрессивные заявления о выходе из ВТО, США не будут спешить с реализацией этой угрозы на практике.

          «Выход США из ВТО был бы слишком радикальным шагом, на который Трамп вряд ли сейчас пойдет. Крупнейшие бизнесмены будут этому препятствовать, и еще нужно «протащить» это решение в Конгрессе. Все понимают, что при всех своих недостатках ВТО остается очень полезным регулирующим органом, через который можно решать спорные ситуации», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

          «Ведь соглашение ВТО дает не только ограничения, но и преференции. Если бы ВТО предлагала только ограничения, то она бы никому не была интересна. Она предлагает ограничения в одном в обмен на плюсы в другом. И США преференции тоже получают. И если США выйдут из ВТО, то они потеряют их. Угроза выйти из ВТО – это типичная для Трампа риторика. Поначалу агрессивные заявления, а потом потихоньку можно сдать назад», – говорит Коренев.

          Эти угрозы скорее способ торга. Они хотят выиграть иски, хотят снижения пошлин и другие преференции. «Трамп хочет двусторонних уступок – от ЕС, Китая, Канады, Мексики и прочих. Но то, что хотят США, нарушает те балансы, которые предусмотрены ВТО. Интересы США идут вразрез с правилами ВТО. Если делать то, что хотят американцы, тогда получается, что ВТО вообще не нужна», – говорит Коренев.

          При этом стоит заметить, что США не предлагают в обмен на снижение пошлин на их товары такие же преференции для своих партнеров. Наверняка у европейцев или китайцев тоже есть претензии к США по ряду пошлин и ограничений.

          «США хотят прогнуть все под себя. Это не потому, что они ненавидят Канаду или Мексику, просто Трамп старается исправить перекосы. Торговый баланс США составляет свыше 4,5 трлн долларов, из них импорт – более 2,5 трлн долларов, а экспорт – всего 1,5 трлн долларов. Дисбаланс на триллион долларов. США покупают больше, чем продают. Китай продает товаров американцам на 500 млрд долларов, а покупает у американцев в три раза меньше», – отмечает эксперт «Финама».

          Подобные проблемы с торговым дисбалансом характерны, конечно, для многих стран, но только США позволяют себе разговаривать со стороны силы. «Даже у Китая сил меньше, а у более маленьких стран и того меньше. Поэтому та же Мексика вынуждена соглашаться вместо договора НАФТА на новое соглашение с США, которое для них гораздо менее выгодно, но деваться им некуда. Мексиканская промышленность сильно зависит от американских заказов. С Канадой, думаю, будет все то же самое», – говорит Коренев.

          Если США все-таки выйдут из ВТО, то последствия для мировой торговли будут тяжелые.

          «Теоретически ВТО может обойтись и без США. Но все-таки США – это 19% мирового импорта и почти 13% мирового экспорта. Представьте, что такой огромный кусок уходит из оборота ВТО»,

          – говорит собеседник.

          «Если выход произойдет, то все участники ВТО потеряют возможность решать проблемные дела о торговле с США через суд, сильно нарушатся общие правила игры, которые все равно придется создавать заново. Все равно придется находить общий язык с США, поскольку без них мировая торговля невозможна. Возникнет хаос, и будут потрачены огромные средства на это выстраивание», – ожидает Касьянова.

          Сама ВТО при этом может прекратить свое существование и превратиться в какую-то другую организацию. Либо она вынуждена будет претерпеть существенные изменения и адаптироваться к жизни без США. «Тогда придется переделывать все договоры, касающиеся США. Но это может многим не понравиться. Например, США вышли из ВТО и напрямую договорились о торговых правилах с Канадой. Другим странам, которые работают с Канадой, это будет невыгодно», – говорит Коренев.

          Напрямую Россию это не должно как-то сильно задеть, учитывая, что наш товарооборот с США – мизерный. По итогам 2017 года составил всего 23,9 млрд долларов: импорт – 11,1 млрд, экспорт – 12,5 млрд долларов. «Мы в американском импорте и экспорте почти невидны, они в нашем практически тоже», – говорит Коренев. Есть мнение, что Россия на этих торговых баталиях США сможет выиграть. В теории подзаработать можно, например, если поможем Китаю заместить американские товары. Однако возможности российской экономики не такие большие. «Наш торговый оборот с Китаем в восемь раз меньше, чем у Китая с США. Мы очень маленькие. Но поднять в два с половиной раза товарооборот с Китаем – до 200 млрд долларов против 84 млрд сегодня, как озвучивал президент РФ – сможем. Для нас это будет здорово, хотя Китай этого особо не заметит», – считает Коренев.

          «Но если в результате этих действий произойдет общий мировой обвал, то это будет больно для нас. Развивающиеся страны страдают в таких случаях сильнее всего. Даже Китай испытает серьезные проблемы, а уж мы-то точно», – заключает собеседник. 


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