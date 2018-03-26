Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России.

«Я очень разочарован решением президента Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС стали и алюминия. Мы поддерживаем наших европейских рабочих и промышленность и ответим с помощью всех имеющихся инструментов для защиты наших интересов», – написал в Twitter главы Европарламента Антонио Таяни.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уточнил, в чем именно будет заключаться ответ. Евросоюз, во-первых, оспорит в ВТО пошлины США на импорт металла и алюминия, а во-вторых, введет ответные пошлины на ряд американских товаров. «Это черный день для мировой торговли. Односторонние ограничения недопустимы», – цитирует Юнкера Reuters.

ЕС готов будет ввести ответные пошлины на широкий перечень американской продукции – от апельсинового сока до мотоциклов и виски в сумме на 3,4 млрд долларов, писала ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в ЕК. Во главе списка Еврокомиссии – сельскохозяйственная продукция из США, в том числе картофель и помидоры. Под раздачу попадут одежда, косметика, катера, бобы, кукуруза и т. д. Причем европейцы нанесут удар по товарам, имеющим большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США. Например, предполагается ударить по мотоциклам Harley Davidson – головной офис компании находится в штате Висконсин, откуда выдвинулся в конгрессмены спикер палаты представителей Пол Райан. В список включен также виски Bourbon, который производится в основном в Теннесси и Кентукки – на родине соратника Трампа Митча Макконнелла, являющегося лидером республиканского большинства в сенате.

Кстати, Канада и Мексика, которые также попали под тарифную раздачу США, тоже обещают принять контрмеры, сообщают мировые информационные агентства.

Что же будет дальше?

«Можно говорить о начале торговой войны между США и ЕС. Судя по последним действиям администрации Трампа по торговым переговорам с основными партнерами, позиция США довольно жесткая. И, вероятно, ни одна из сторон не пойдет на уступки. Поэтому повышение тарифов будет, как в торговле США с ЕС, так и в торговле с Китаем, с которыми параллельно проходят переговоры», – говорит научный сотрудник Международной лаборатории исследований международной экономики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Евгений Гущин. «Не думаю, что каждая из сторон хочет дальнейшего повышения тарифов. Поэтому шансы на то, что стороны договорятся, есть. Тем более Трамп то начинает эскалацию, то отходит назад. Потом опять начинает давить. Такое волнообразное движение, скорее всего, продолжится. Насколько все это далеко зайдет, сказать невозможно», – добавляет эксперт.

Один из вариантов развития событий: пошаговое разворачивание полномасштабной торговой войны с большим количеством «жертв».

Схема действий Трампа такова, что если страна, против которой введены пошлины или санкции, отвечает США зеркальными мерами, то Штаты дают отпор. Вряд ли Трамп стерпит повышение пошлин на американские товары со стороны Брюсселя. На самом деле уже даже известен возможный следующий шаг США – они введут пошлины на европейские автомобили, которые так мешают жить американскому автопрому. Особенно богатые американцы предпочитают ездить в основном на «БМВ» и «Мерседесах».

Еще несколько таких шагов по спирали пошлин, и обе экономики окажутся в кризисе. Поэтому партнеры будут пытаться договориться. Что же надо сделать Евросоюзу, чтобы остановить Вашингтон? Если взять опыт договоренностей с Китаем, благодаря которым недавно было достигнуто временное перемирие, США потребуют от Евросоюза как минимум облегчения доступа на свой рынок американской сельскохозяйственной продукции. ЕС, как известно, отличается строгими нормами и правилами для продуктов питания и косметики, из-за которых товары из-за океана не допускаются в Европу. И, конечно, США будут заставлять европейцев закупать дорогой американский СПГ и отказаться от «Северного потока – 2». Именно этот крайне важный для России проект рискует стать разменной монетой в этом торговом споре. Вполне можно предположить, что Трамп пойдет на уступки Европе, если и та пойдет на уступки – в частности, отказавшись от нового российского газопровода в пользу американского сжиженного газа. Тем более что это как раз и должно выправить торговый баланс.

Ведь и от китайцев Трамп хотел ровно того же – а именно чтобы КНР покупала больше американского СПГ и американской сельской продукции. Единственное, что перемирия хватило всего на неделю, и накануне США вновь стали грозить пошлинами Пекину. Не потому ли, что Китай не разорвал отношения с Россией – а именно не отказался от закупки российского газа по строящемуся газопроводу «Сила Сибири»? Впрочем, если про отношение американцев к «Силе Сибири» можно только догадываться, то желания выдворить российский газ вместе с «Северным потоком» из Европы США не скрывают. У США неожиданно появился сланцевый газ, и они хотят его экспортировать, а на пути стоят традиционные и более конкурентные игроки на этом рынке.

В подтверждение этого говорят и подсчеты экономистов. Они выяснили, что повышением пошлин на сталь и металл из ЕС и других стран Трамп не добьется заявленной цели – сокращения дефицита торговли. Совокупный экспорт США в ЕС упадет примерно на 800 млн долларов, в то время как совокупный импорт из ЕС – примерно на 850 млн долларов, то есть сальдо торгового баланса США – ЕС останется практически неизменным, писал ранее в своей статье Александр Кнобель, руководитель направления «Международная экономика и финансы» ИЭП имени Гайдара, директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС.

Неизбежным последствием этой торговой войны могут стать похороны ВТО. ЕС, ровно как Китай и Россия, собирается через ВТО устранить несправедливое повышение пошлин со стороны США. Это будут долгие разбирательства, и не факт, что решение будет принято в пользу Брюсселя. США подготовились к таким искам – ибо они аргументируют ввод пошлин соображениями «национальной безопасности» в рамках статьи 21 ГАТТ. Обычно пошлины вводятся как защита от недобросовестной конкуренции, и у пострадавшей стороны есть возможность доказать обратное, если демпинга не было. А в случае с национальной безопасностью какие аргументы подействуют на арбитров ВТО?

Если по всем делам победу одержат США, это будет значить, что ВТО как международная организация не справляется с возложенными на нее функциями. «Можно будет говорить не только о торговой войне, но и большом кризисе ВТО и многосторонней торговой системы», – говорит Евгений Гущин. «США еще в прошлом году говорили, что не верят в ВТО, считая эту организацию неэффективной. В соответствии с этими взглядами они себя и ведут. Если ВТО не сможет разрешить этот спор, то, возможно, и остальные стороны (а в этом будут участвовать практически все ключевые экономики мира) потеряют доверие к этой организации», – говорит Евгений Гущин.

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На самом деле от Трампа можно ожидать чего угодно. Поэтому введенные сегодня в ночь пошлины для ЕС через неделю могут быть и отменены, пусть даже и временно. «Такое тоже возможно», – не исключает Гущин.

«Как показала история с Китаем, не так много надо дать США. Нужна будет встреча и совместное заявление, что ЕС вместе с США будет решать проблемы взаимной торговли. Но такой откат может недолго продержаться. С Китаем потепление продлилось чуть больше недели. И опять все вернулось к торговой войне», – напоминает эксперт.