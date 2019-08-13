Трамп допустил выход США из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации.

В ходе выступления на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании он отметил, что выход из организации возможен, «если это потребуется». Трамп заявил, что правила ВТО помогают только другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения. В первую очередь, утверждает он, этим пользуется Китай, с которым идет фактическая торговая война, передает РИА «Новости».

Он также назвал «ужасным решением» допуск Китая в ВТО.

Ранее Трамп поручил торговому представительству исследовать возможность реформирования ВТО.

Судьба организации стала также камнем преткновения на последнем саммите G20. В Британии предрекли ВТО экзистенциальный кризис.

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что функционирование ВТО прекратилось по вине США.