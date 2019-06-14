Лондон предрек «экзистенциальный кризис» ВТО

ВТО грозит экзистенциальный кризис, заявил министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

Он сообщил, что на встрече министров торговли G20 было заявлено о необходимости поддержать многостороннюю торговую систему, передает РИА «Новости».

Фокс отметил, что ВТО столкнулась «с одним из самых больших испытаний» за свою историю, которое может перерасти в «экзистенциальный кризис», если не принять мер.

Великобритания призвала через ВТО отвечать на торговые войны и протекционизм, не прибегая к «односторонним действиям или повышению тарифов».

Подчеркивается, что кризис ВТО мешает организации помочь развивающимся государствами и «принести в полной мере выгоду процветания людям во всем мире».