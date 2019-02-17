Орешкин назвал ВТО «абсолютным благом» для России

Функционирование Всемирной торговой организации фактически прекратилось по вине США; выход из ВТО не принесет России выгоды, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1».

Орешкин отметил, что США активно действуют на международной арене, разрушая все те принципы работы, которые складывались последние годы. «[Недавно] состоялось большое заседание министров ВТО: организация сейчас де-факто не функционирует. Все процессы просто застопорились», – приводит его слова ТАСС.

Министр не исключил возможности того, что ВТО прекратит существование. В то же время он полагает, что мир «не настолько раздроблен». «Цепочки добавленной стоимости складывались годами и десятилетиями, за год так все быстро разрушить нельзя», – уверен он.

Орешкин считает, что России не следует покидать организацию. «Если Россия выйдет из ВТО, мы можем получить резкое ухудшение торговых условий с основными партнерами для наших металлургов, для ряда других компаний, которые поставляют [свою продукцию] на внешние рынки, ситуация резко ухудшится. И, таким образом, здесь мы тоже никакой выгоды не получим», – предостерег он.

«Поэтому в этом плане ВТО – это абсолютное благо сейчас для России, надо уметь там работать, надо уметь там действовать», – заключил министр.

Орешкин также добавил, что курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть, превышающей 40 долларов за баррель. Краткосрочная волатильность российской национальной валюты будет сохраняться, так как курс рубля «абсолютно плавающий», отметил он.

«Изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», – добавил глава Минэкономразвития.

В Кремле ранее говорили, что ситуация в мировой экономике стала непредсказуемой.