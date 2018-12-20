В Кремле ситуацию в мировой экономике назвали непредсказуемой

Ситуация в мировой экономике стала непредсказуемой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что некоторые государства даже не пытаются «скрывать свои планы по протекционизму», поэтому последний «расцветает пышным цветом», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».

В итоге система мировой экономики, включая ВТО, «просто идет прахом».

Песков не знает ни одного «серьезного аналитика», который взялся бы делать прогноз того, что «будет через пару лет в мировой торговле».

Москва подчеркнула, что наблюдает недружественные проявления в плане ведения различных ограничений в отношении России, хотя стране и удается выдерживать в среднем позитивную динамику развития, без которой невозможен экономический рывок.