Трамп захотел исправить статус развивающихся стран в ВТО

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству исследовать возможность реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) из-за несоответствия статуса некоторых стран, заявленных как развивающихся, сообщил Белый дом.

«Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима. Такое пренебрежение к соблюдению правил ВТО, включая возможное игнорирование любых будущих правил, не может оставаться без внимания», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».

В документе уточняется, что 7 из 10 самых богатых экономик мира, измеряемых ВВП на душу населения по паритету покупательской способности – Бруней, Гонконг, Кувейт. Макао, Катар, Сингапур, ОАЭ – претендуют на статус развивающейся страны.

«Китай наиболее ярко иллюстрирует это. Со времени вступления в ВТО в 2001 году Китай продолжал настаивать на том, что он является развивающейся страной... Соединенные Штаты никогда не принимали претензию Китая на статус развивающейся страны, и практически каждый текущий экономический показатель опровергает претензии Китая», – сообщается в меморандуме.

Напомним, 22 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций в отношении китайской государственной компании Zhuhai Zhenrong и ее руководителя за покупку нефти у Ирана. Кроме того, США объявили Иран «непосредственной угрозой» для стран Западного полушария.